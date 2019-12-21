"علاقتنا قوية وتاريخية".. إسرائيل تبدي استعدادها لتقاسم تجربتها في إدارة المياه مع إثيوبيا

أشادت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية، هيروت زمين، بالعلاقة القوية بين بلادها وإسرائيل، وذلك خلال لقائها نائبة المدير العام للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الإسرائيلية، آينات شيلين.

وناقشت المسؤولتان عددا من القضايا الثنائية والإقليمية، ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".

وأكدت وزيرة الدولة الإثيوبية أن أديس أبابا ظلت متمسكة بالاتفاقيات الأخيرة الموقعة بين البلدين، خلال زيارة رئيس الوزراء، آبي أحمد، لإسرائيل للتعاون في مجال الأمن السيبراني والزراعة والصيد وزراعة الأسماك.

من جهتها، قالت المسؤولة الإسرائيلية إن العلاقة بين إثيوبيا وإسرائيل تاريخية وتدعمها علاقات قوية بين الشعبين، معربة عن استعداد بلادها لتقاسم تجربتها الواسعة في إدارة المياه مع إثيوبيا.

وفي السياق نفسه، سبق أن صرح سفير إسرائيل لدى إثيوبيا، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إن بلاده تعمل على إدخال نظام الري الحديث في إثيوبيا.

ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية، أضاف السفير رافائيل موراف أن "إسرائيل تقدم الدعم لتحسين إنتاجية القطاع الزراعي في إثيوبيا"، موضحا أن تقليل المعدل الضريبي المفروض على الآلات الزراعية سيساهم كثيراً في نمو القطاع الزراعي.

وأشار السفير إلى أنه بالإضافة إلى الزراعة، هناك تعاون وثيق بين إثيوبيا وإسرائيل في مجالات الصحة والأدوية والتكنولوجيا. وذكر أنه "خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء أبي أحمد لإسرائيل، وافق البلدان أيضا على مكافحة الإرهاب والتطرف"، على حد تعبيره.

وأفادت الوكالة بأن الاتفاقيات التي ذكرها السفير بين البلدين، هي:

- تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، بما يتوافق مع القوانين واللوائح الخاصة بالطرفين، والاتفاقية الثنائية الموقعة بينهما.

- لتعزيز تعاونهم لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة على مختلف المستويات في مجالات الزراعة والري والصحة والعلوم والتكنولوجيا.

- دراسة احتمالات إبرام اتفاقيات إضافية في المجالات الأخرى، بما في ذلك الأمن والاتصالات وعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

- استكشاف إنشاء آليات إضافية، حسب الاقتضاء والضرورة، لرصد الآثار المترتبة على الاتفاقات وتوفير حلول للمشاكل التي قد تواجه في عملية تنفيذ الاتفاقات.

- تشجيع مراجعة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين في حدود الموارد المتاحة.