النرويج تواجه تشويشات ناتجة عن فرقاطة روسية

أعلنت مصادر عسكرية نرويجية عن تشويشات تتأثر بها أجهزة الراديو اللاسلكية وأجهزة الرادار.

وأفادت صحيفة نرويجية بأن وزارة دفاع النرويج اشتبهت بأن التشويشات التي تعيق عمل أجهزة الراديو والرادار في شمال البلد ناتجة عن الفرقاطة الروسية "كاساتونوف".

وقد أعلنت القوات البحرية الروسية عن بدء اختبار فرقاطة "أدميرال فلوتا كاساتونوف". وذهبت الفرقاطة إلى بحر بارينتس في 18 ديسمبر/كانون الأول لاختبار ما يوجد على متنها من معدات الراديو والتأكد من صلاحيتها.

وفي نفس اليوم أعلنت المصادر النرويجية عن تشويشات تعرقل عمل أجهزة الراديو في منطقة كيركينيس.

ورأت وزارة الدفاع النرويجية أن التشويشات ناتجة عن الاختبارات التي تخضع لها الفرقاطة الروسية، ولكنها لم تعتبرها متعمدة.