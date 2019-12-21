أول تعليق أمريكي على تحقيق الجنائية الدولية في جرائم الحرب الإسرائيلية بفلسطين

شكك وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين.

ونشر بومبيو تغريدة جديدة له، مساء أمس الجمعة، على صفحته الرسمية على "تويتر"، عارض فيها خطوة المحكمة الجنائية الدولية حول فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي:

الولايات المتحدة تعارض بشدة قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالتحقيق في إسرائيل.

وتابع مايك بومبيو "إن الطريق لتحقيق السلام الدائم يتمثل في التفاوض المباشر"، مشككا في صلاحية المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شأن إسرائيل.

Today, the #ICC prosecutor raised serious questions about the ICC’s jurisdiction to investigate #Israel. Israel is not a state party to the ICC. We firmly oppose this unjustified inquiry that unfairly targets Israel. The path to lasting peace is through direct negotiations. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 21, 2019

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي تعليقا على ما قالته رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أمس الجمعة، إنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.

وأضافت في بيان "لدي قناعة بأن... جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة".

وأوضحت بنسودا أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخل المحكمة، فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق. بحسب "رويترز".

وبدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، إن المحكمة الجنائية الدولية "ليس لها سلطة" للتحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، ووصف ذلك بأنه "يوم أسود للحقيقة والعدالة".

وأضاف نتنياهو في بيان "ليس للمحكمة ولاية قضائية في هذه القضية. المحكمة لها سلطة فقط لنظر الالتماسات التي تقدمها دول ذات سيادة. لكن لا وجود لدولة فلسطينية". حسب تعبيره.

وفي السياق، رحبت الخارجية الفلسطينية في بيان بقرار الجنائية الدولية.

وجاء في بيان الخارجية "نرحب بهذا الإعلان ...نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة بعد ما يقارب من 5 سنوات من بدء الدراسة الأولية عن الحالة في فلسطين.