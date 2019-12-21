ألمانيا تعلق على العقوبات الأمريكية على مشروع "التيار الشمالي-2"

اعتبرت السلطات الألمانية أن العقوبات الأمريكية المفروضة على خطوط أنابيب "التيار الشمالي-2" تدخل في الشؤون الأوروبية.

وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء الألماني :"إن برلين تأسف لدخول العقوبات حيز التنفيذ ضد خط الأنابيب، لقد أحيطت الحكومة الألمانية علما مع الأسف بأن العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على خطوط أنابيب "التيار الشمالي-2" و"التيار التركي" ستدخل حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب اليوم".

وأشار البيان إلى أن الحكومة الألمانية ترفض "مثل هذه العقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، على ميزانية الدفاع لعام 2020، والتي تتضمن أموالا "لمواجهة روسيا" وعقوبات ضد "التيار الشمالي-2" والمساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وكان قد وافق مجلس النواب الأمريكي ولجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء المنصرم، على مشروع قانون الميزانية الدفاعية لعام 2020 بقيمة 738 مليار دولار، بزيادة 3 في المائة من العام الحالي.

ويتضمن مشروع "التيار الشمالي-2" بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. ومن المخطط اكتمال بناء المشروع في عام 2019، ويمر خط أنابيب الغاز عبر المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة لروسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا.

ويتضمن مشروع "التيار التركي" إنشاء خط أنابيب للغاز يتكون من خطين بطاقة 15.75 مليار متر مكعب لكل منهما في القسم البحري. الخط الأول مخصص لتزويد المستهلكين الأتراك بالغاز الروسي، والثاني لإمداد الغاز إلى دول جنوب وجنوب شرق أوروبا.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق "التيار التركي" في 8 كانون الثاني/يناير 2020. وأعلنت شركة "غازبروم" في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر، أن أنشطة التكليف قبل بدء تشغيل خط أنابيب الغاز كانت في المرحلة النهائية، حيث تمت تعبئة كلا خطي التيار التركي بالغاز.