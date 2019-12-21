مطار أذربيجاني: هبوط اضطراري لطائرة ركاب كانت قادمة من الهند إلى موسكو

نفذت طائرة ركاب مدنية هبوطاً اضطراري، اليوم السبت، في باكو عاصمة أذربيجان كانت قادمة من ولاية غوا الهندية في طريقها إلى موسكو، حسبما أعلن مطار حيدر علييف الأذربيجاني.