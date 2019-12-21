طائرة ركاب يابانية تهبط بمحرك محترق... فيديو

كان على متن الطائرة التي احترق محركها 270 راكيا، وكانوا مسافرين إلى طوكيو.

قامت طائرة ركاب ANA Boeing 767 بهبوط اضطراري في مطار فوكوكا. بعد الإقلاع مباشرة اشتعلت النيران في المحرك الصحيح الأيمن.

يظهر في الفيديو الذي نشرته قناة Nippon TV News 24 Japan كيف تخرج ألسنة اللهب من أسفل جناح الطائرة. في تلك اللحظة، كان هناك 270 شخصًا على متن الطائرة متجهين إلى مطار طوكيو هانيدا.

قضت الطائرة حوالي ساعة في الجو. أولاً، كان الطيار يدور فوق المدرج، ثم هبط. بعد الهبوط، تم فحص المحرك من قبل الفنيين الذين تعين عليهم تحديد أسباب الحادث. لم يصب أي من الركاب وأفراد الطاقم.