رجل يسرد كيف تصدى مع آخرين لمهاجم على جسر لندن

روى رجل استخدم ناب حيوان بحري للتصدي لمسلح على جسر لندن الشهر الماضي كيف استطاع هو وآخرون التغلب على المهاجم الذي كان يحمل سلاحين أبيضين، رغم أنهم رأوه يضع حزاما بدا أنه حزام ناسف.

كان دارين فروست قد ظهر في لقطات فيديو للمواجهة التي دارت بين المهاجم ومجموعة من المارة على جسر لندن يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني، وقال لشبكة (بي.إيه) الإخبارية إنه كان في فعالية بمبنى قريب عندما سمع جلبة‭‭ ‬‬في الأسفل.

وقال الرجل الذي يبلغ من العمر 38 عاما إنه أمسك بناب من حوت الناروال كان مثبتا على جدار، في حين استخدم آخر كرسيا خشبيا للتصدي للمهاجم عثمان خان الذي سبقت إدانته بالإرهاب وأفرج عنه قبل اكتمال مدة الحبس.

وقال فروست وهو موظف حكومي انتقل إلى بريطانيا من جنوب أفريقيا قبل 14 عاما إن المهاجم "كان يحمل سكينين في كلتا يديه وعندما رآني بناب الناروال أشار إلى خصره"، بحسب رويترز.

#uk #LondonBridge #LondonShooting #LondonBridgeAttack #londonterrorattack watch UK Public take terrorist on with what looks like a fire extinguisher and a pole before the armed cops arrive pic.twitter.com/QVwO1xgdoB — Paul Thompson (@people_paul) November 30, 2019

وأضاف "استدار وتحدث معي ثم أشار إلى أنه يضع مواد ناسفة حول خصره. في هذه اللحظة ألقى الرجل الذي كان واقفا بجواري الكرسي على المهاجم الذي بدأ يتجه نحوه مسرعا شاهرا السكينين".

وقال فروست إنه أعطى الرجل الذي ألقى بالكرسي الناب ثم انطلق مسرعا على السلم لأخذ ناب آخر. ولدى عودته رأى الناب الأول محطما على الأرض وأناسا يهرولون من المكان.

وتابع "لاحقت المهاجم أنا وآخرون على الجسر بينما كنت ممسكا بالناب في يدي".

I admit, I have been worried about our friends across the pond with Brexit etc. But that two men, one with a fire extinguisher and the other with a 6 foot long narwhal tusk he ripped from the wall of the pub, subdued the bad stabby guy on London Bridge, well, faith restored. pic.twitter.com/EhaH63EtW1 — ArkieMiasma (@roarkka) November 30, 2019

وقال "كنا نحذر المارة من الخطر وبعد صراع تمكنا من الإمساك به وطرحه أرضا. كنت أحاول وقتها انتزاع السكينين من خلال القبض على معصميه حتى لا يتمكن من إلحاق الأذى بأحد أو يفجر عبوته".

وبعد بدقائق تدخلت الشرطة وأطلقت النار على خان فأردته قتيلا ثم تبين أن الحزام الذي كان يرتديه وهمي.

ولقي شاب وشابة حتفهما جراء طعنهما.