بريطانيا وإثيوبيا تؤكدان تقوية الشراكة الاقتصادية والتعاون بمجال الأمن الإقليمي

أكدت لندن وأديس أبابا، اليوم السبت، العمل على تقوية العلاقات الاقتصادية والأمنية خلال اتصال بين رئيسي وزرائهما.

القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان للحكومة البريطانية، تناول اتصالا هاتفيا بين رئيس الوزراء بوريس جونسون، ونظيره الإثيوبي، آبي أحمد، هنأ فيه الأخير جونسون على فوزه بالانتخابات العامة البريطانية مؤخرا، أن "الزعيمان اتفقا على العمل سويا لتقوية الشراكة الاقتصادية والتعاون بمجال الأمن الإقليمي".

وزار المبعوث البريطاني لقمة المملكة المتحدة-أفريقيا للاستثمار، فيليب بارهام، قبل نحو أسبوع لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في أثيوبيا ورفع حجم التجارة بين البلدين.

وذكر موقع "تو ميركاتو" الإثيوبي المختص بالأعمال أن أكثر من 20 شكرة بريطانية تعمل على استكشاف فرص استثمارية في البلاد.

ومن المقرر أن تستضيف لندن قمة الاستثمار في 20 كانون الثاني/يناير من العام المقبل.