طرح مناقصة لتنفيذ مشروع قناة اسطنبول المائية خلال أسابيع

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن طرح مناقصة قريبا لتنفيذ مشروع قناة إسطنبول المائية التي تربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة في الجزء الأوروبي من البلاد.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان خلال كلمة بإسطنبول أمام فعالية لاتحاد المصدرين، "سنطرح في الأسابيع المقبلة مناقصة مشروع قناة إسطنبول المائية لنبدأ بتنفيذه قريبا".

وأضاف الرئيس التركي "هذه خطوة اتخذت أواخر فترة ترأسي للبلدية، وليس خلال أسبوع أو عام".

وتأمل أنقرة من خلال المشروع، الذي أعلن عنه في 2011، أن تعزز من مكانتها في مجال المعابر المائية، وذلك عبر تخفيف حركة الملاحة عبر البوسفور، وتوفير فرص استثمارية جديدة على ضفتي القناة، على أن ينتهي حفرها بحلول عام 2023.

وأعلن أردوغان أن "تركيا حققت نموا اقتصاديًا بواقع 0.9% في الربع الثالث من العام الجاري".

من جهة أخرى، انتقد أردوغان تصريحات لحزب الشعب الجمهوري المعارض بشأن مذكرتي التفاهم المبرمتين بين تركيا وليبيا.

يذكر أنه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع أردوغان، وفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.