مشاورات أمريكية أوروبية حول العقوبات على "التيار الشمالي-2"

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري كوزاك، بأن وزارة الخزانة الأمريكية والشركاء الأوروبيين للروس سيجرون، اليوم السبت، مشاورات بشأن فرض عقوبات على "التيار الشمالي-2".

موسكو - سبوتنيك. وقال كوزاك:"اليوم، ستجري مشاورات بين وزارة الخزانة الأمريكية وشركائنا الأوروبيين للحصول على توضيح معنى هذه العقوبات. لأن صياغتها غير واضحة بشكل كاف".

وتابع كوزاك "أولا وقبل كل شيء، الأوروبيون لا يفهمون، ماذا يعني ذلك. بعد انتهاء هذه المشاورات، وعندما نفهم جوهر هذه العقوبات ومتى حدوثها، وما مقدار حجم هذه القيود بالنسبة للشركات الأوروبية، حينئذ يمكننا التحدث، الآن ما زال الوقت مبكرا".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم السبت، بدء نفاذ العقوبات على خطوط أنابيب "التيار الشمالي-2" و "التيار التركي". وطالبت الولايات المتحدة الشركات التي تقوم بالتمديد بوقف البناء على الفور. وقد علقت شركة "اللييسا"، التي تعمل على مد أنابيب الغاز، عملياتها بالفعل.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع يوم الجمعة الماضي، على ميزانية الدفاع لعام 2020، بقيمة 738 مليار دولار، وتتضمن الميزانية إجراءات "لمواجهة روسيا" في مختلف المجالات وفرض عقوبات على "التيار الشمالي- 2" والمساعدة العسكرية لأوكرانيا.

ويتضمن مشروع "التيار الشمالي-2" بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

ومن المخطط اكتمال بناء المشروع في عام 2019، ويمر خط أنابيب الغاز عبر المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة لروسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا.