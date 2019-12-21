روحاني: اليابان رحبت بمبادرة هرمز للسلام ورفضت المشاركة بالتحالف بقيادة أمريكا

جددت إيران، اليوم السبت، تأكيدها على رفض الجانب الياباني المشاركة في التحالف الذي تدعو الولايات المتحدة لتشكيله لحماية الملاحة في منطق الخليج، وأنها تدعم المبادرة الإيرانية للسلام في المنطقة.

طهران - سبوتنيك. وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في مؤتمر صحفي عقب عودته من زيارة إلى اليابان، "اليابان أعلنت أنها لن تشارك في الائتلاف العسكري التي أنشأته أميركا في منطقة الخليج، وقالوا إنهم سوف يرسلون بعض السفن لحماية ناقلاتهم النفطية".

وعن العقوبات الموقعة من واشنطن على طهران على خلفية النشاط النووي، قال روحاني، "اليابانيون والأوروبيون يريدون كسر العقوبات، ونحن نعتقد أن كسر العقوبات مسؤولية الجميع".

وتصاعد التوتر في منطقة الخليج، في الآونة الأخيرة، بعد تقديم واشنطن طلب رسمي إلى فرنسا وبريطانيا من أجل المشاركة في مهمة تأمين سلامة الملاحة بمضيق هرمز، وذلك في أعقاب احتجاز إيران ناقلة نفط تحمل العلم البريطاني في خليج عمان، كرد على احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق، بدعوى انتهاكها العقوبات على سوريا.

وتهدف "مبادرة هرمز للسلام"، التي طرحها الرئيس الايراني حسن روحاني أول مرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، بحسب طهران، إلى "تحقيق التقدم والرخاء، وتأسيس علاقات ودية، وإطلاق عمل جماعي لتأمين إمدادات الطاقة وحرية الملاحة".