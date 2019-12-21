ماكرون: قواتنا قامت بتصفية 33 "إرهابيا" في مالي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب ألقاه في ساحل العاج إن القوات الفرنسية قتلت 33 "إرهابيا" اليوم السبت في منطقة موبتي في مالي.

وأفادت وكالة "رويترز"، بأن قيادة الجيش الفرنسي، أشارت إلى أن سقوط هذا العدد من القتلى جاء إثر عملية عسكرية نفذتها القوات الفرنسية الليلة الماضية قرب الحدود الموريتانية.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، في ال26 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقتل 13 جنديا فرنسيا في حادث تحطم طائرتين مروحيتين في مالي، خلال عملية عسكرية كانوا يقومون بها ضد مجموعات إرهابية.

وقالت الرئاسة في بيان رسمي: "يعلن رئيس الجمهورية بشديد الأسى مقتل 13 جنديا فرنسيا في مالي مساء أمس الاثنين، بعد حادث تحطم طائرتين مروحيتين خلال عملية قتال ضد الجهاديين".

وقال ماكرون إنه طلب من الحكومة وكبار القادة العسكريين دراسة متعمقة لطبيعة العمليات الفرنسية في المنطقة مضيفا "أبلغتهم أن كل الخيارات مفتوحة".

يذكر أن فرنسا هي الدولة الغربية الوحيدة التي لها وجود عسكري كبير وتشن عمليات لمكافحة التمرد في مالي ومنطقة الساحل الأوسع جنوبي الصحراء الكبرى.