عبر شركة إسرائيلية… هل تقف الهند وراء محاولات التجسس على مسؤولين باكستانيين؟

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، أمس الجمعة، أن هواتف 24 مسؤولا باكستانيا، على الأقل، تعرضت في وقت سابق من العام الجاري للتجسس باستخدام برمجيات تنتجها شركة "NSO" الإسرائيلية.

وأفادت الصحيفة بأن عملية التجسس استهدفت مسؤولين بارزين في وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات الباكستانية، في مايو/آيار الماضي، بعد فحص بيانات هواتف نحو 1.4 ألف شخص تعرضت لمحاولات القرصنة خلال فترة أسبوعين.

وأوردت الصحيفة البريطانية أن محاولات القراصنة عملت على استغلال نقاط الضعف في تطبيق "واتساب" للوصول إلى بيانات هواتف هؤلاء المسؤولين الباكستانيين المستهدفين، بواسطة برنامج تجسس تنتجه الشركة الإسرائيلية.

ونوهت إلى شركة "واتساب" التابعة لـ"فيسبوك"، قررت من قبل رفع دعوى قضائية ضد شركة التجسس الإسرائيلية "NSO" في أكتوبر/تشرين الأول، بتهمة إساءة استغلال خدماتها.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أنه من بين المسؤولين الباكستانيين الذين تعرضوا لعملية الاختراق، محامين وصحفيين ونشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين ودبلوماسيين ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في دول مختلفة، منوهة إلى أن شركة NSO الإسرائيلية قد أكدت أنها لا تبيع منتجاتها إلا إلى وكالات إنفاذ القانون، بهدف محاربة الجريمة والإرهاب.

وزعمت الصحيفة أن هناك شبهات بأن الهند وراء عملية التجسس على المسؤولين الباكستانيين، منوهة إلى أنه تم ربط الهند لأول مرة بشركة NSO الإسرائيلية، في عام 2018.