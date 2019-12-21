البحرية الأمريكية تحظر تطبيق "تيك توك"

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن المتحدث باسم البنتاغون المقدم أوريا أورلاند قوله: "الحظر هو جزء من خطة مواجهة التهديدات الحالية والمحتملة".

وأضاف أورلاند: "إذا رفض الجندي إزالة تطبيق تيك توك، سيتم منعه من الاتصال بإنترنت مشاة البحرية الامريكية الموجود في الأجهزة المحمولة التي تعطيها الوكالات الحكومية الأمريكية".

واجتذب تطبيق "تيك توك" أكثر من نصف مليون مستخدم، منذ إطلاقه في عام 2016، ويسمح بمشاركة مقاطع فيديو مع آخرين بطريقة إبداعية.

والجدير بالذكر أن مالك تطبيق "تيك توك" أطلق أول هواتفه الذكية، والذي هو مصمم خصيصا لكي يعمل بتناغم مع التطبيق الرائج بين قطاع عريض من المستخدمين في العالم.