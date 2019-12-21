محطات قطارات في باريس تكتظ بالمسافرين وسط إضرابات‭ ‬

أصابت خيبة الأمل مسافرين اكتظت بهم محطات القطارات في باريس في ظل إضراب جزئي للعاملين في السكك الحديدية في بداية موسم العطلات مما أدى إلى عرقلة الخدمات في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي تعتزم الحكومة تطبيقه.

ووفقا لوكالة "رويترز"على مدى أسبوعين أدت احتجاجات العاملين على إصلاح نظام التقاعد الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون تنفيذه إلى تعطل خطوط السكك الحديدية والطرق وإغلاق بعض المدارس ونزول أكثر من نصف مليون شخص إلى الشوارع.

وبعد محادثات غير مثمرة مع الحكومة يوم الخميس دعت النقابات التي تتخذ موقفا متصلبا إلى استمرار الإضرابات الجزئية بينما رفضت النقابات المعتدلة مثل نقابات عمال سكة الحديد وقفها خلال العطلات.

وفي وقت سابق دعت نقابات العمال الفرنسية، العاملين في القطاع العام لتنظيم أحد أكبر احتجاجات في الشوارع منذ عقود، على أمل أن يزيد عدد المشاركين على نحو 800 ألف شخص تظاهروا قبل أسبوع في انتفاضة ضد خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام معاشات التقاعد.