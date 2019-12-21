"أمر مخز".. بومبيو ينتقد فيتو روسيا والصين ضد قرار أممي بشأن سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، إن رفض روسيا والصين إصدار قرار من مجلس الأمن بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا بأنه أمر مخز، في وقت رفض فيه المجلس مشروع قرار في ذات الشأن قدمته موسكو وقالت إنه يراعي التطورات على الأرض في سوريا.

القاهرة- سبوتنيك. وقال بومبيو في بيان إن "الفيتو الذي استخدمته روسيا والصين أمس ضد قرار من مجلس الأمن يسمح بوصول مساعدات إنسانية إلى ملايين السوريين هو شيء مخز".

وبحسب مراسل "سبوتنيك" فقد صوتت لصالح مشروع القرار 13 دولة، وعارضته دولتان، بما فيها روسيا.

وأرجأ مجلس الأمن الدولي، فجر أمس الجمعة، التصويت على مشروع قرار يجدد آلية تقديم المساعدات من خلال المعابر الحدودية، بطريقة غير شرعية، مع تركيا عبر باب السلام وباب الهوى شمالي سوريا، ومن خلال العراق عبر معبر "اليعربية" ومن الجنوب عبر الأردن عن طريق معبر "الرمثا".

وكان الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قد أعلن عن أمله بأن يعتمد مجلس الأمن مشروع القرار الروسي بشأن المساعدات الإنسانية إلى سوريا.