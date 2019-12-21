وزير الطاقة الإسرائيلي يوقع تصاريح تصدير الغاز إلى مصر

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز، اليوم السبت، إنه وقع تصاريح تصدير الغاز إلى مصر، مشيرا إلى أنه "حدث تاريخي لدولة إسرائيل".

ذكرت ذلك صفحة "إسرائيل تتكلم العربية" على "فيسبوك"، التابعة للخارجية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن تصريح شتاينيتز، جاء خلال توقيعه على التصاريح اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي: "تصدير الغاز إلى مصر يمثل تعاونا اقتصاديا مهما للغاية بين إسرائيل ومصر، منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين. وهو حدث تاريخي لدولة إسرائيل".

وأضاف: "سيتم بموجب الاتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى ⁧‫مصر‬⁩ بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات"، مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي الإسرائيلي، الذي سيبدأ التدفق إلى مصر في الأيام المقبلة، مخصص للاستخدام في السوق المحلي المصري".

وذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" على موقعها الإلكتروني، يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن وزير الطاقة الإسرائيلي، وقع على التراخيص اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، مشيرة إلى أنه سيبدأ تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر والأردن في غضون أسبوعين.

ووقعت إسرائيل مع مصر في فبراير/ شباط من العام 2018 الماضي، اتفاقا لتزويد مصر بالغاز الطبيعي الإسرائيلي لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.