أمريكا: قلقون من تهديد الجيش الليبي بضرب مصراتة وطلب الوفاق دعما عسكريا

أعربت الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن قلق الولايات المتحدة من تهديد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بمهاجمة مدينة مصراتة، وحيال ما وصفته بأنه طلب حكومة الوفاق الوطني دعما عسكريا.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للناطقة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، "الولايات المتحدة قلقة حيال طلب حكومة الوفاق الوطني دعما عسكريا، وكذلك حيال تهديد الجيش الوطني الليبي باستخدام معدات جوية مستوردة من الخارج ومرتزقة لمهاجة مصراتة"، على حد وصفها.

واستهجن البيان "الهجمات على المدنيين" مطالبا كافة الأطراف بـ "بتجنب التصعيد".

وكان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، الموالي للبرلمان المنتخب شرقي البلاد، قد أعلن، يوم 12 ديسمبر/كانون الأول ، ساعة الصفر لإطلاق "معركة حاسمة" للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس وبدء التقدم نحو قلبها. وأمهل الجيش، أمس الجمعة، المسلحين في مصراتة 72 للانسحاب من المدينة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أمس الجمعة، أن سلاح الجو الليبي استهدف أهدافا عسكرية في مدينة مصراتة، مشيراً إلى تدميرها بالكامل حيث نتج عنها انفجارات متتالية توضح حجم المخزون العسكري التركي على حسب وصفه.

فيما قالت الوفاق إن قصف مصراتة تم بدعم أجنبي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، ردا على سؤال "سبوتنيك" حول طلب طرابلس من أنقرة بعد مصادقة البرلمان التركي على مذكرة التعاون الأمني والعسكري الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق، إن "[طرابلس] طلبت الدعم الذي يتوقف نوعه ومداه على التطورات على الأرض".

وكانت أنقرة أبدت استعدادها، منذ توقيع مذكرة التفاهم العسكري والأمني مع الوفاق، إرسال قوات عسكرية لليبيا في حال طلبت حكومة الوفاق ذلك.