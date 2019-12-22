موجة ثلجية تجتاح نيويورك... فيديو

ومن أجل رصد الموجة الثلجية تم وضع الكاميرا على أحد أبراج مجمع التجارة العالمي الجديد.
Wow! Check out this time lapse of the #SnowSquall moving over Manhattan. Crazy cool view from the top of One World Trade Center. pic.twitter.com/K7kxjcA0Zt
— David Jones (@DavidJonesTV) December 18, 2019
وكتب الصحفي الأمريكي على التويتر: "واو! موجة ثلجية تتحرك فوق مانهاتن. منظر مجنون من أعلى أحد أبراج مركز التجارة العالمي".
وبدء الطقس يبرد في نيويورك في يوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول. ويظهر في الفيديو كيف سحابة بيضاء كبيرة شبيهة بالضباب تتحرك نحو المدينة. وغطت "الموجة البيضاء" ثلاث ولايات مجاورة.
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