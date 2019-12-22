موجة ثلجية تجتاح نيويورك... فيديو

نشر الصحفي الأمريكي ديفيد جونس على صفحته على التويتر فيديو مذهل لموجة ثلجية تتحرك تبدو وكأنها تلتهم مانهاتن.

ومن أجل رصد الموجة الثلجية تم وضع الكاميرا على أحد أبراج مجمع التجارة العالمي الجديد.

Wow! Check out this time lapse of the #SnowSquall moving over Manhattan. Crazy cool view from the top of One World Trade Center. pic.twitter.com/K7kxjcA0Zt — David Jones (@DavidJonesTV) December 18, 2019

وكتب الصحفي الأمريكي على التويتر: "واو! موجة ثلجية تتحرك فوق مانهاتن. منظر مجنون من أعلى أحد أبراج مركز التجارة العالمي".

وبدء الطقس يبرد في نيويورك في يوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول. ويظهر في الفيديو كيف سحابة بيضاء كبيرة شبيهة بالضباب تتحرك نحو المدينة. وغطت "الموجة البيضاء" ثلاث ولايات مجاورة.