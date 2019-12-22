السفير الإيراني الجديد يصل تونس لتولى مهام عمله

وصل السفير الإيراني الجديد في تونس، محمد رضا رؤوف شيباني، إلى مقر عمله في تونس لتولي مهامه.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن السفير كان في استقباله المدير العام للمراسم بوزارة الخارجية الإيرانية، والمشرف المؤقت على السفارة وأعضاء السفارة في تونس.

ولفتت إلى أن محمد رضا رؤوف شيباني كان باحثا في قسم الدراسات السياسية والدولية في وزارة الخارجية، وقائما بالأعمال الإيراني في قبرص، ورئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، وسفيرا لإيران في بيروت، ومن بينها فترة حرب 33 يوما، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة، وسفيرا لإيران في دمشق لمدة خمس سنوات.

وكان رؤوف شيباني بجانب 8 سفراء إيرانيين جدد قد التقوا الشهر الماضي، الرئيس حسن روحاني، حيث أكد ضرورة تعريف إمكانيات إيران للمستثمرين والقطاعين العام والخاص في بلدان مقار عملهم، وبذل الجهود من أجل تعزيز العلاقات الثنائية.