"المنشآت النووية"... الجيش الإيراني يفجر مفاجأة بشأن عملية كانت تحضرها إسرائيل

وزعمت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، مساء أمس السبت، أن الجنرال أحمد رضا بوردستان، نائب قائد الجيش الإيراني السابق، قد صرح بأن إسرائيل خططت لتفجير المنشآت النووية الإيرانية بمساعدة أمريكية، الشهر الماضي، وذلك أثناء المظاهرات الإيرانية التي استشرت في الشوارع، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.

وأفادت القناة العبرية بأن الجنرال رضا بوردستان قد قال، أول أمس الجمعة:

إن الكيان الصهيوني وبمساعدة أمريكية خططا لتفجير المنشآت النووية الإيرانية أثناء مظاهرات ارتفاع الأسعار في إيران، الشهر الماضي.

בכיר לשעבר בצבא איראן: "ישראל תכננה להפציץ את אתרי הגרעין במדינתנו". מקורות איראניים מדווחים כי סגן מפקד צבא איראן לשעבר, הגנרל אחמד רזא פורדסטן, אמר אתמול: "למשטר הציוני בשיתוף ארה"ב היו תוכניות להפציץ את מתקני הגרעין באיראן בזמן מחאות הדלק במדינה בחודש שעבר"@yoavz — כאן חדשות (@kann_news) December 21, 2019

وأشارت القناة العبرية "كان" إلى أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق، الجنرال غادي آيزنكوت، قد صرح الأسبوع الماضي بأن الاتفاق النووي الإيراني يسمح الإيرانيين بفرض سيطرتهم على المنطقة، وتوزيع حوالي مليار دولار في لبنان و10 مليار في سوريا، وبأن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق نفسه، قد أوقف ذلك كله.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن تصريحات آيزنكوت قد أدلى بها خلال ندوة لمركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، التابع لجامعة تل أبيب، الأسبوع الماضي، حول الأمن القومي في بلاده.

ولفتت القناة إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد صرح يوم الأربعاء الماضي، بأن إيران تحاول تدشين قواعد عسكرية على الأراضي السورية، وبأنها ستصبح "فيتنام" سوريا، وبأن بلاده ستزيد الضغط على إيران لعرقلتها إتمام مخططاتها في سوريا.