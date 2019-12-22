أردوغان يدشن أول غواصة تركية الصنع

وسيشمل الحفل أيضا وضع حجر الأساس لمشروع بناء سفينة "سيدي علي رئيس"، محلية الصنع، والتي ستكون خامس سفينة حربية تركية يجري بناؤها بإمكانات محلية.
تواصل الطواقم المختصة بالعمل على إتمام بناء غواصة "خضر رئيس"، ئفي الوقت الذي تقوم فيه البحرية التركية بإطلاق غواصة "بيري رئيس"، بالتزامن مع استمرار العمل في تصنيع الغواصتين الثالثة والرابعة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "الأنضول" التركية.
بحضور #اردوغان إطلاق غواصة "بيري رئيس" وهي خامس سفينة حربية تركية يجري بناؤها بإمكانات محلية ضمن مشروع بناء غواصات ذات نظام دفع مستقل بإمكانات محلية#ترك_بوست #تركيا#مفقودة_السفن pic.twitter.com/6VarikFrGC— ترك بوست (@turk0post) December 22, 2019
ويبلغ طول الغواصة 68.35 متراً بقطر خارجي يبلغ 6.3 أمتار، فيما يبلغ وزنها 1850 طن، وتتسع لـ 40 فردًا، وستدخل غواصة "بيري رئيس" العمل في عام 2022، وستستمر عمليات بناء الغواصات التركية الأخرى حتى عام 2027.
وبحسب "الأناضول"، فإن الغواصات مجهزة بأسلحة ضد الأهداف البرية والبحرية، وتمتلك قدرات عالية في مجال إطلاق مختلف أنواع الطوربيدات والصواريخ وزراعة الألغام.
وسيشمل الحفل أيضا وضع حجر الأساس لمشروع بناء سفينة "سيدي علي رئيس"، محلية الصنع، والتي ستكون خامس سفينة حربية تركية يجري بناؤها بإمكانات محلية.
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