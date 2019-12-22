أردوغان يدشن أول غواصة تركية الصنع

سيتم اليوم الأحد، تدشين أو غواصة تركية الصنع باسم "بيري رئيس" في حفل يقام في مقر القيادة العامة لأحواض بناء السفن بمدينة كولجك التركية، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وسيشمل الحفل أيضا وضع حجر الأساس لمشروع بناء سفينة "سيدي علي رئيس"، محلية الصنع، والتي ستكون خامس سفينة حربية تركية يجري بناؤها بإمكانات محلية.

تواصل الطواقم المختصة بالعمل على إتمام بناء غواصة "خضر رئيس"، ئفي الوقت الذي تقوم فيه البحرية التركية بإطلاق غواصة "بيري رئيس"، بالتزامن مع استمرار العمل في تصنيع الغواصتين الثالثة والرابعة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "الأنضول" التركية.

بحضور #اردوغان إطلاق غواصة "بيري رئيس" وهي خامس سفينة حربية تركية يجري بناؤها بإمكانات محلية ضمن مشروع بناء غواصات ذات نظام دفع مستقل بإمكانات محلية#ترك_بوست #تركيا#مفقودة_السفن pic.twitter.com/6VarikFrGC — ترك بوست (@turk0post) December 22, 2019

​ويبلغ طول الغواصة 68.35 متراً بقطر خارجي يبلغ 6.3 أمتار، فيما يبلغ وزنها 1850 طن، وتتسع لـ 40 فردًا، وستدخل غواصة "بيري رئيس" العمل في عام 2022، وستستمر عمليات بناء الغواصات التركية الأخرى حتى عام 2027.

وبحسب "الأناضول"، فإن الغواصات مجهزة بأسلحة ضد الأهداف البرية والبحرية، وتمتلك قدرات عالية في مجال إطلاق مختلف أنواع الطوربيدات والصواريخ وزراعة الألغام.

وسيشمل الحفل أيضا وضع حجر الأساس لمشروع بناء سفينة "سيدي علي رئيس"، محلية الصنع، والتي ستكون خامس سفينة حربية تركية يجري بناؤها بإمكانات محلية.