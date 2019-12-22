كشف النقاب عن خطة الولايات المتحدة لمكافحة "سوخوي 57"

وعلى سبيل المثال أفاد موقع إخباري أمريكي بشراء عدد كبير من المقاتلات القاذفة F-15E . ويجب أن تحصل القوات الجوية الأمريكية على 8 طائرات في العام القادم 2020.

يشار إلى أن القوات الجوية الأمريكية أقبلت على شراء الطائرات الجديدة بعد ظهور مقاتلة الجيل الخامس "سو-57" في روسيا. ولأن مقاتلة الجيل الخامس الروسية تتقدم إلى حد كبير على نظيرتها الأمريكية F-35 فإن واشنطن تحاول إيجاد بديل لمقاتلة "إف-35" يمكنه أن ينجح في التعامل مع مقاتلة الجيل الخامس الروسية. ولعله تم إيجاد البديل وهو طائرة "إف-15" المعدلة التي تتفوق على "إف-35" في القدرة على المناورة.

إلا أن البديل لا يخلو من نقاط الضعف وأبرزها أن F-15E ليست طائرة خفية، ولذلك لن يصعب على "سوخوي 57" أن تكتشفها و"تقتلها" من دون أن تقترب منها.