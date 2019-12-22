ظريف يلتقي نظيره الهندي في طهران

التقى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشنكار.

وذكرت وكالة "إسنا" الإيرانية أنه جرى خلال اللقاء بحث المستجدات في العلاقات الثنائية وأهم الملفات الدولية والإقليمية.

ويزور وزير الخارجية الهندي طهران حاليا للمشاركة في اجتماع اللجنة الاقتصادية‌ بين إيران والهند.

وتأتي زيارة الوزير الهندي لطهران في الوقت الذي قال مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن قد استثنت نيودلهي من العقوبات المتعلقة بمشروع تطوير ميناء جابهار في إيران من خلال منحها إعفاء محدود حيث تحظي هذه المنطقة بأهمية کبيرة لنقل السلع الإنسانية إلى أفغانستان، وذلك بحسب الوكالة الإيرانية.

ووفقا لوزارة الخارجية الهندية، انعقد الاجتماع الثاني للجنة متابعة تنفيذ اتفاق جابهار الثلاثي بين إيران والهند وأفغانستان في نيودلهي، يوم الجمعة، ورحبت جميع الأطراف بخطى التقدم في العمليات المرتبطة.

ووقعت إيران والهند عقدا بقيمة 85 مليون دولار في عام 2018 لتطوير ميناء جابهار.