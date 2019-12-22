اليونان تجهز لتسليم مواطن روسي متهم بغسل أموال إلى أمريكا

تجهز اليونان لتسليم المواطن الروسي ألكسندر فينيك إلى الولايات المتحدة، حيث تطلبه واشنطن لجرائم تبييض الأموال، وفقا لوثائق من وزارة العدل اليونانية اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك".

أثينا- سبوتنيك. وذكر محامي فينيك، تيموفي موسراتوف، أن "خطابا من وزير العدل إلى السجن الذي يحتجز فيه فينيك أكد أن اليونان تريد تسليم المتهم إلى الولايات المتحدة".

ويذكر أن المحكمة العليا اليونانية، قد رفضت الأربعاء الماضي، الاستئناف بشأن قرار تسليم المواطن الروسي ألكسندر فينيك إلى فرنسا.

وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" من قاعدة المحكمة: "تم رفض الاستئناف بشأن قرار تسليم المواطن الروسي إلى فرنسا".

وأعلن رئيس هيئة الدفاع عن المواطن الروسي ألكسندر فينيك، المعتقل في اليونان، تيموفي موساتوف، الشهر الماضي، أن قبرص سحبت الدعوى القضائية ضد فينيك، الذي يتهم فيها بالاحتيال وغسل الأموال وجرائمِ أخرى، وهناك الآن قرار بتسليم فينيك إلى الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا.

وكانت هيئة الدفاع عن المواطن الروسي قد قدمت طعنا بشأن قرار تسليم ألكسندر فينيك لفرنسا، الذي تتهمه بالابتزاز وغسل الأموال على الأراضي الفرنسية في الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير 2016 حتى 14 حزيران/ يونيو 2018، ضمن تشكيل مجموعة إجرامية.