مقتل 9 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حريق بمخزن في العاصمة الهندية نيودلهي

قال مسؤول بجهاز المطافئ في العاصمة الهندية نيودلهي، إن حريقا في أحد المخازن أدى إلى مقتل 9 أشخاص وأصابه ما لا يقل عن 3 آخرين.

وأضاف المسؤول، أن الحريق اندلع في الساعات اللأولى من يوم الإثنين، في منطقة كيراري بنيودلهي.



وتابع مسؤول المطافئ، أن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق لم يتم التعرف عليها بعد ، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

المسؤول الهندي طلب عدم الكشف عن هويته، لأنه لم يؤذن له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنهم استغرقوا 3 ساعات لاحتواء الحريق.

وأفاد المسؤول، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى سانجاي غاندي التذكاري في العاصمة، مؤكدا أن الحريق هو الثاني من نوعه في نيودلهي هذا الشهر.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول، اجتاح حريق يعتقد أنه ناجم عن اشتعال دائرة كهربائية صغيرة مبنى في كارول باغ بالمدينة، مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 43 شخصا.