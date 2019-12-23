رئيس كوريا الجنوبية: توقف المحادثات مع واشنطن غير مفيد لكوريا الشمالية

نقل مكتب رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، اليوم الاثنين، عن الرئيس قوله، إن محادثات نزع السلاح المتوقفة والارتفاع الأخير في التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ لن يفيدا الأخيرة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، وفي اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، قال مون:" إنه يأمل في أن يتعاون البلدان بدرجة أكبر للمساعدة في إعادة إطلاق المفاوضات الهادفة لتفكيك برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية".

ونقل المكتب عن الرئيس الصيني قوله إنه "سيلعب دورا رائدا" مع مون للوصول بالعلاقات الثنائية إلى "مستوى جديد مرتفع".

وفي وقت سابق، أعدت روسيا والصين مشروع قرار في الأمم المتحدة يدعو إلى الاستئناف العاجل للمحادثات السداسية حول كوريا الشمالية.

يذكر أن المفاوضات السداسية الدولية حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية، كانت قد جرت في بكين في الفترة بين أعوام 2003 و2009 بحضور دبلوماسيين رفيعي المستوى من روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والكوريتين الشمالية والجنوبية.