نزاع على حلاقة شعر طفل... يؤدي إلى تبادل إطلاق نار

لم يكن أحد يتوقع أن يؤدي نزاع حول حلاقة شعر طفل، إلى كل تلك الأحداث المؤسفة، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وقالت الوكالة الأمريكية إن الشرطة في ولاية تكساس، فوجئت، مساء أمس، بحادث إطلاق نار في ضاحية كاتي في مدينة هيوستن.

وعند محاولة معرفة سبب إطلاق النار، أرجعه شهود العيان إلى نزاع على حلاقة شعر طفل.

An argument over a haircut almost turned deadly Saturday at a Texas barbershop. https://t.co/1g5kK6iuE1 pic.twitter.com/6G7CZPN9Md — StreetAnalysts (@AnalystsStreet) December 23, 2019

​وروى شهود العيان، أن موظف في صالون حلاقة الشعر كان يحلق شعر طفل، ولكن والده أتى ليأخذه ولم تعجبه قصة شعر ابنه، فدخل في مشادة مع الموظف.

وسرعان ما تطورت المشادة إلى تبادل لإطلاق النار، حيث أخرج والد الطفل مسدسه، وأطلق 3 رصاصات على الموظف في صالون الحلاقة، وتركه غارقا في دمائه.

وقال مكتب مقاطعة هاريس، إن رجال الشرطة يواصلون البحث عن الرجل مطلق النار، الذي لاذ بالفرار مع ابنه، عقب إطلاق النار على الموظف في صالون الحلاقة.

​ولكن شهود العيان، قالوا إن مطلق النار كان يركب سيارة سيدان رمادية بأربعة أبواب.

وأفادت الشرطة الأمريكية أن موظف صالون الحلاقة لم يمت، رغم إطلاق 3 رصاصات عليه، وحالته مستقرة حاليا في مستشفى المنطقة.