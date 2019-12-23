إيران تستعد لتشغيل الدائرة الثانوية من مفاعل أراك النووي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، أن الدائرة الثانوية لمفاعل أراك النووي الإيراني الذي يعمل بالماء الثقيل ستبدأ عملها اليوم.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، أن مراحل إعادة تصميم وصنع مفاعل الماء الثقيل المطور الخاص للبحوثات في منشآة "خنداب" النووية في مدينة أراك أصبحت قيد التنفيذ.

وتعود أهمية تشغيل المفاعل إلى إكتساب المزيد من الخبرة والمعرفة التقنية، وتدريب الكوادر الانسانية، وخلق الأرضية اللازمة لتحقيق التنمية في مجال فيزياء النيوترون، والهيدروليكية الحرارية، وإنتاج النظائر المشعة للأغراض الطبية والصناعية والزراعية.

ويشارك في مشروع إعادة تصميم وصنع هذا المفاعل مختلف الخبراء والأخصائيين في مختلف المجالات من داخل البلاد، حيث يعد هذا المشروع من المشاريع الأكثر تعقيدا في مجال الصناعات النووية، ويحظى بأعلى درجات المعايير الدولية.

ويتضمن هذا المفاعل مدارين للتبريد، الأول لأخذ الحرارة من قلب المفاعل، والثاني لنقل الحرارة من المدار الأول الى أبراج التبريد وفي نهاية المطاف الى البيئة.