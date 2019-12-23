على وقع التوترات في المنطقة... وزير خارجية إيران يزور دولة عربية

توجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى العاصمة العمانية مسقط، لإجراء مشاورات مع مسؤولين عمانيين.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، اليوم الإثنين:"غادر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى العاصمة العمانية مسقط لإجراء مشاورات ثنائية، وبحث آخر التطورات مع المسؤولين العمانيين"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضافت الوزارة أن "زيارة الوزير ظريف تأتي في إطار اللقاءات والمشاورات المستمرة بين كبار مسؤولي الجانبين حول العلاقات الثنائية، وأهم القضايا الإقليمية والدولية".

وكانت إيران وسلطنة عمان، أبرمتا في أوائل الشهر الجاري، 3 مذكرات تعاون في مجال المعايير والشحن والنقل البحري والرياضة.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن مذكرات التعاون أبرمت خلال الاجتماع الـ 18 للجنة الاقتصادية المشتركة في طهران. وأوضحت أنه "جاء ذلك عبر توقيع وزير التجارة والصناعة الإيراني رضا رحماني ونظيره العماني علي بن مسعود السنيدي، مذكرتين في مجالات النقل والشحن البحري والرياضة، فيما أبرمت نيرة بيروزبخت، رئيس منظمة المعايير الإيرانية، المذكرة الثالثة مع الوزير السنيدي".

وتأتي هذه الزيارة وسط تصاعد التوتر في منطقة الخليج، بعد أن أرسلت الولايات المتحدة قوات عسكرية إضافية، عقب وقوع هجوم استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أميركية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، وهجوم بطائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية، وهي الحوادث التي اتهمت إيران بتدبيرها.

كما دعت واشنطن إلى تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج ومضيق هرمز، وهو المقترح الذي رفضته طهران في عدة مناسبات، مؤكدة أن تأمين الملاحة في مياه الخليج مسؤوليتها، ومسؤولية دول المنطقة، وأن وجود قوات أجنبية في المنطقة سيزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني في سبتمبر/ أيلول الماضي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تشكيل تحالف جديد يسمي "تحالف الأمل" لضمان الأمن في منطقة الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز، ويكون بمشاركة دول المنطقة، وتحت مظلة أممية.