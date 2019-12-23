استقالة سفير مكسيكي بسبب سرقة كتاب في الأرجنتين

أعلنت ​وزارة الخارجية​ ​المكسيك​ية، اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية، مارسيلو إبرارد، قبل استقالة سفير البلاد في ​الأرجنتين​ أوسكار ريكاردو فاليرو.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن المكسيك قامت بإقالة سفير بلادها لدى الأرجنتين بعدما قام الأخير بأعمال غير أخلاقية ولا تمثل بلده لا من قريب ولا من بعيد.

Mexico's ambassador to Argentina was caught shoplifting at a Buenos Aires bookstore. Indications suggest @lopezobrador_ 's government knew about it since October but didn't do anything until a video was leaked. They wanted to sweep the incident under the rug. #EmbajadorRatero pic.twitter.com/NsLECTHrm5 — David Wolf (@DavidWolf777) December 9, 2019

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية المكسيكية روبيرتو فيلاسكو، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، أن "فاليرو استقال لأسباب صحية".

وكانت الخارجية المكسيكية قد استدعت في وقت سابق هذا الشهر، فاليرو، 76 عاما، من الأرجنتين، بعد محاولته سرقة كتاب، بقيمة 10 دولارات عن سيرة حياة "جياكومو كازانوفا" في القرن الثامن عشر، من مكتبة شهيرة بالبلاد.