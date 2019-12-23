ميركل توضح موقف ألمانيا من الرئيس الجزائري الجديد

حددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل موقف بلادها من الرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون.

وبعثت ميركل ببرقية تهنئة للرئيس الجزائري الجديد أكدت فيها أن بلادها "تقف بقوة إلى جانب الجزائر" في القيام بالتغيير الذي يطالب به الحراك الشعبي، والحوار، وتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها الرئيس الجديد، حسبما ذكرت "دويتش فيله".

وأكدت ميركل، أن ألمانيا تقف بقوة مع الجزائر، وتدعم رغبة الرئيس الجديد، عبد المجيد تبون، في إطلاق حوار مع الشعب وتنفيذ إصلاحات، وهنأت ميركل، في البرقية، الرئيس الجزائري على فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أعلن إنشاء وزارة جديدة، ضمن أولى قراراته، عقب توليه منصبه رسميا.

وذكرت ذلك وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، أمس الأحد، أن الوزارة الجديدة التي تم استحداثها خاصة بالمؤسسات الناشئة والمصغرة.

وقالت، "أعلن تبون استحداث وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة والمصغرة، إضافة إلى إنشاء حاضنات في جميع المدن الكبرى للجزائر، مشيرة إلى أن ذلك جاء خلال افتتاح الطبعة الـ28 لمعرض الإنتاج الوطني".

ولفتت "واج" إلى قول عبد المجيد تبون: "سنعمل على استحداث أكبر عدد من الحاضنات على مستوى المدن الكبرى للبلاد، التي ستكون تابعة لوزارة المؤسسات الناشئة والمصغرة".

يذكر أن تبون أطلق وعودا، خلال حملته الانتخابية، وخلال خطاب تنصيبه، بأن يولي اهتماما كبيرا بالجانب الاقتصادي.