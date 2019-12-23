وكالة تكشف قرار خامنئي بشأن الاحتجاجات بعدما "نفذ صبره"

قال ثلاثة مسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية إن "حوالي 1500 شخص قتلوا خلال الاحتجاجات التي بدأت في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، واستمرت أقل من أسبوعين في مختلف أنحاء البلاد".

وأكد المسؤولون في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن "من بين القتلى 17 مراهقا، ونحو 400 إمرأة، بالإضافة إلى عدد من أفراد قوات الأمن والشرطة".

وأضافوا، "إن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي "نفد صبره فيما يبدو"، وأمر المسؤولين بفعل كل ما يلزم لإنهاء الاحتجاجات".

واندلعت الاحتجاجات في عدة مناطق من البلاد يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعدما أعلنت الحكومة رفع أسعار البنزين بنسبة 50 في المئة على الأقل، وامتدت الاحتجاجات إلى مئة مدينة وبلدة، حيث طالب المحتجون بتنحية كبار مسؤولي الدولة.