تصادم عشرات السيارات في حادث سير في أمريكا... فيديو

أسفر حادث تصادم 69 سيارة على الطريق السريع الرئيس في مقاطعة يورك بولاية فرجينيا الأمريكية، صباح أمس الأحد، عن إصابة 51 شخصا على الأقل، كما أدى إلى اختناق مروري كبير.

وعلى الرغم من أن السلطات، لا تزال تحقق في سبب الاصطدام، إلا أن شرطة الولاية قالت إن ضبابا كثيفا وجليدا على جسر كوينز كريك، كان وقت وقوع الحادث، في حوالي الساعة 7:51 صباحا بالتوقيت المحلي، بحسب شبكة "إن بي سي" الأمريكية.

وذكرت الشرطة في البداية، أن 35 شخصا أصيبوا ونقلوا إلى المستشفيات، لكن بعد ذلك قامت بتحديث عدد المصابين إلى 51 شخصا في فترة ما بعد الظهر.

وأشارت الشرطة إلى أن الإصابات تتراوح بين الطفيفة والحرجة، لكن لم يتم الإبلاغ عن وفيات.

وأعلن متحدث باسم المركز الطبي الإقليمي ريفرسايد، أمس الأحد، عن أن المركز كان يعالج 25 من المصابين، أحدهم في حالة خطيرة.

وأعلنت السلطات فتح تحقيق بشأن الحادث، بينما استغرقت عملية إعادة فتح الطريق ما يقارب 6 ساعات كاملة.

وطلب من السائقين تجنب الطريق السريع، وإلغاء خطط السفر أثناء العطلات، في الوقت الذي من المتوقع أن يسافر فيه أكثر من 104 مليون أمريكي بالسيارة خلال موسم العطلات، وهو الرقم الأعلى تسجيلا في الولايات المتحدة، بحسب بيانات شركة "INRIX" التحليلية.