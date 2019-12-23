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13:33 23 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    روحاني يعرب عن ثقته بأن أمريكا ستوقف الضغط على إيران عاجلا أم آجلا

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    أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن ثقته بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستوقف الضغط على بلاده عاجلا أم آجلا  قبل الانتخابات أو بعدها.

    وأوضح روحاني، خلال لقائه وزير الخارجية الهندي سابرامانیام جایشانكار، اليوم الاثنين في العاصمة الإيرانية طهران، حسبما أفاد موقع الرئاسة الايرانية "مطمئنون بأن هذه الظروف مؤقتة وستتوقف الولايات المتحدة عاجلاً أم آجلاً  قبل الانتخابات الأميركية أو بعدها عن ممارسة الضغط الأقصى على إيران".

    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
    © REUTERS / Wana News Agency
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    وأضاف روحاني "تأمين المنطقة مسألة ذات أهمية كبيرة لإيران والهند، وطرحت إيران خطة هرمز للسلام التي يمكن أن توفر حلا للحفاظ على الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة".

    وتابع "تسعى إيران إلى تخفيف التوترات وتأمين الأمن الدائم في المنطقة، خاصة في الخليج الفارسي وبحر عمان".

    وأكد الرئيس الإيراني "في ظل الوضع الراهن الذي تفرض فيه الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب على الدول، يجب أن نسعى جاهدين للحفاظ على علاقات وتعاون جيد والحفاظ عليهما".

    ولفت الرئیس روحانی إلى أهمية الشراکة التعددیة بین إیران والهند والدول الأخری، مضيفا "فی الظروف الراهنة التی تحاول الولایات المتحدة فیها أن تفرض عقوبات أحادیة علی الشعوب الأخری، لابد أن نسعی لصون العلاقات الثنائیة بین الجانبین و نستمر بهذه المناسبات".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار إيران, حسن روحاني, إيران
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