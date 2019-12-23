إيران: الحظر الأمريكي سيفشل بفضل قدراتنا الوطنية

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن بلاده ستحبط الحظر وترغم الولايات المتحدة الأمريكية على التراجع، من خلال الاعتماد على قدراتها الوطنية واستثمار الطاقات الدبلوماسية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن ربيعي قوله، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن "الحظر الأمريكي على إيران سيبوء بالفشل".

وتابع "من خلال هذه الرؤية وبالاعتماد على الطاقات الداخلية والاستفادة من الإمكانيات الدبلوماسية، سنرغم أمريكا على التراجع، ونحن نولي اهتماما لمتطلبات هذا المسار، متطلبات هذا المسار ليست سوى جهود لزيادة الرضا العام، وتعزيز التفاهم المشترك مع الشعب، وتطوير الاقتصاد داخليا".

كما تحدث ربيعي عن انسحاب الحكومة الإيرانية من الاتفاق النووي، قائلا "أولویتنا الحفاظ على الاتفاق النووي وهو اتفاق شامل، لقد ناقشنا مرارا شروط الاتفاق النووي، وستتخذ الحكومة موقفها بعد دراسة مواقف الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي".

وفيما يتعلق بفشل مبادرة فرنسا للتوسط بين إيران وأمريكا، قال المتحدث باسم الحكومة، "خلال زيارة الرئيس روحاني لليابان، تم مناقشة الخطط، وتم رفض بعضها، والمشكلة الرئيسية هي رفع الحظر، هناك أطر عمل يتم تقديم الخطط بشأنها".