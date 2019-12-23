نائب الرئيس الإيراني: عدد السياح الأجانب ارتفع رغم الحظر الأمريكي

قال النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، إن الحظر الأمريكي لم يمنع السياح الأجانب من السفر إلى بلاده.

نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن جهانغيري قوله، خلال زيارة تفقدية لمحافظة بوشهر جنوبي إيران، عن الأنشطة المنجزة في مجال السياحة، "في هذا الجزء من العمل العظيم الذي تم في مجال السياحة المحلية، نجحت محافظة بوشهر في إنشاء عدد كبير من المنتجعات السياحية، حيث تم إنشاء 19 موقعا سياحيا هذا العام بالمحافظة من قبل القطاع الخاص".

كما لفت النائب الأول للرئيس الإيراني إلى ازدياد أعداد السياح الأجانب إلى إيران خلال السنوات الأخيرة.

وقال "يعتقد الأمريكيون أحيانا أن إجراءات الحظر التي فرضوها حالت دون سفر الأجانب إلى إيران، لكن طيلة عامي 2018 و2019 زاد عدد السياح القادمين إلى البلاد أكثر من 30 ٪، ومن حوالي 4 ملايين سائح في العام 2016 ارتفع العدد إلى 7 ملايين سائح العام الجاري، وإذا لم تحدث بعض الامور، فبإمكاننا الوصول إلى أكثر من 10 ملايين سائح داخل البلاد، حيث ستدر على البلاد عوائد جيدة من العملات الأجنبية وتوفر الكثير من الوظائف في هذا المجال".

وأعلنت الولايات المتحدة، في مايو/ أيار 2018، انسحابا أحاديا الجانب من الاتفاق الموقع في 2015 بين إيران والدول الخمس دائم العضوية بمجلس الأمن الدولي بالإضافة لألمانيا، واستئناف فرض العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية. وفي وقت لاحق، أعلنت طهران تخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي بسبب ما اعتبرته فشلا من الدول الأوروبية في توفير آلية فاعلة للتعامل المالي والتجاري مع إيران تتفادى العقوبات الأمريكية.