حرق سيارة دبلوماسي تركي في اليونان

أحرق مجهولون سيارة دبلوماسي تركي يعمل ضمن الفريق القنصلي التركي الموجود في اليونان.

قام مجهولون بإضرام النار في سيارة الدبلوماسي التركي، صباح اليوم الاثنين، ما تسبب باحتراق قسمها الخلفي.

وقام رجال الإطفاء بإخماد الحريق، فيما باشرت السلطات تحقيقاتها حول ملابسات الحادث وأسبابه، بحسب "الأناضول".

وتشهد العلاقات التركية اليونانية توترا على خلفية توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، في ليبيا مذكرتي تفاهم.

وكان قد استعرض القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر ووزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، انعكاسات مذكرتي التفاهم التي أبرمتهما أنقرة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية على الأوضاع في المنطقة.