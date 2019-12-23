ميركل نحو إنجاز جديد في ألمانيا

تمكنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، منذ اليوم الاثنين، من اللحاق بنظيرها الأسبق كونراد أديناور من حيث المدة الزمنية التي قضاها الطرفان في منصب المستشارية.

برلين - سبوتنيك. وقضت ميركل مدة 5144 يوما، لتزيد بيوم واحد على أديناور أول مستشار في تاريخ ألمانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

يشار في هذا الصدد إلى أن أديناور احتفظ بمنصب المستشارية مدة 5143 يوما، حيث تولى المنصب منذ الـ 15 أيلول/ سبتمبر 1949 وحتى 15 تشرين أول/ أكتوبر 1963.

إلا أن المستشار الألماني السابق، الراحل هلموت كول يبقى الوحيد الذي ظل في المنصب لمدة أطول من ميركل وأديناور، حيث تولى كول منصب المستشارية في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1982 وحتى 26 تشرين الأول/أكتوبر عام 1998، ليبلغ عدد الأيام التي قضاها في المنصب 5869 يوما.

وكانت ميركل أعلنت في خريف العام الماضي أن الفترة الرابعة التي تتولاها حاليا في منصب المستشارية، ستكون الأخيرة بالنسبة لها، مؤكدة أنها لن تترشح مجددا للمنصب في الانتخابات البرلمانية ولا للبرلمان الألماني عام 2021.

يذكر أن أنجيلا دوروثيا ميركل، ولدت في الـ 17 تموز/يوليو عام 1954 في هامبورغ، حيث نشأت وترعرعت في ألمانيا الشرقية آنذاك، وتخرجت من جامعة لايبزيغ، ثم عملت في المعهد المركزي للكيمياء الفيزيائية في أكاديمية العلوم بألمانيا الشرقية. وفازت ميركل بانتخابات البوندستاغ الألمانية لأول مرة وحصلت على تفويض نائب عام 1990، ثم انتخبت مباشرة للبوندستاغ ضمن دائرتها الانتخابية في بوميرانيا الغربية، لمدة ست مرات متتالية.

وبعد فوز الاتحاد الديمقراطي المسيحي في الانتخابات عام 2005، أصبحت ميركل المستشارة الألمانية الاتحادية، وأول امرأة تشغل منصب رئيس الحكومة في تاريخ البلاد. كما فازت بانتخابات 2009 للمرة الثانية، وهي تشغل حاليا منصب المستشار للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بعد فوزها بالانتخابات عام 2017.