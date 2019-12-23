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    رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء حملته في باتل كريك، ميشيغان، الولايات المتحدة 19 ديسمبر 2019

    ترامب: محاكمتي هي الأكثر إجحافا في تاريخ أمريكا

    © REUTERS / Leah Millis
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    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نانسي بيلوسي، تقود المحاكمة الأكثر إجحافا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة إلى قرار مجلس النواب، الذي يتهمه بإساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

    وكتب ترامب، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "بيلوسي قدمت لنا المحاكمة الأكثر إجحافا في تاريخ أمريكا، وفي تاريخ الكونغرس"، مضيفا: "هي الآن تصرخ من أجل تطبيق العدالة في مجلس الشيوخ"

    وبينما تقود بيلوسي الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، الذي أصدر قرار إدانة ترامب، فإن الجمهوريين يسيطرون على أغلبية مجلس الشيوخ.

    وقال ترامب: "بيلوسي انتهكت كل القوانيين، خلال ما كانت تقوم به"، مضيفا: "لقد أضاعت الكونغرس مرة واحدة، وسوف تفعلها ثانية".

    ومن غير المرجح أن يوافق مجلس الشيوخ على إجراءات عزل ترامب، التي من المقرر أن يبدأ التحقيق فيها بعدما أرسله له مجلس النواب، الذي أدان ترامب في محاكمته، لأن الجمهوريون يمثلون أغلبية في هذا المجلس.

    وتحتاج إدانة ترامب في الكونغرس، إلى موافقة كل الديمقراطيين و20 سيناتور من الجمهوريين، حتى تتحقق أغلبية الثلثين.

    ويتهم الديموقراطيين الرئيس الأمريكي بأنه جمد مساعدة عسكرية لحكومة كييف بهدف إجبار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على فتح تحقيق بشأن ما يقول إنه "قضايا فساد" تتعلق بنائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020.

    وينفى ترامب تلك الاتهامات، ويقول: "من المناسب مطالبة أوكرانيا بالنظر في مزاعم الفساد"، ورغم ذلك فإن مجلس النواب، بزعامة الديمقراطيين، وجه له تهمتين، خلال التحقيق الخاص بإجراءات عزله

    ووافق مجلس النواب الأمريكي على إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، خلال المحاكمة، التي شهدتها اللجنة القضائية بالمجلس، يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وجاءت النتائج منقسمة على أساس حزبي، فقد صوتت الأغلبية البرلمانية الممثلة بالديمقراطيين لصالح العزل، بينما صوت الجمهوريون ضده.

    ووجه المجلس لترامب تهمة سوء استغلال السلطة بأغلبية 230 صوتا، ورفضها 197 صوتا، بينما صوت على تهمة عرقلة عمل الكونغرس 229 نائبا مقابل رفض 198 نائبا.

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    الكلمات الدلالية:
    نانسي بيلوسي, دونالد ترامب, أمريكا, الكونغرس
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