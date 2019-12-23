إسرائيل وقبرص واليونان يتفقون على الالتزام بمد أنبوب غاز إلى أوروبا

وقال جندلمان، في بيان، اليوم الإثنين "تحدث رئيس الوزراء نتنياهو خلال نهاية الأسبوع الماضي مع الرئيس القبرصي أناستاسياديس، ورئيس الوزراء اليوناني ميتسوكيس، واتفق معهما على عقد قمة ثلاثية في أوائل الشهر القادم في اليونان".
تحدث رئيس الوزراء نتنياهو خلال نهاية الأسبوع الماضي مع الرئيس القبرصي أناستاسياديس ورئيس الوزراء اليوناني ميتسوكيس واتفق معهما على عقد قمة ثلاثية في أوائل الشهر القادم في اليونان. سيوقع الزعماء على اتفاقية ستضمن التزام دولهم بمد أنبوب غاز إلى أوروبا عبر قبرص واليونان.— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) December 23, 2019
وأضاف "سيوقع الزعماء (خلال القمة) على اتفاقية ستضمن التزام دولهم بمد أنبوب غاز إلى أوروبا عبر قبرص واليونان".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)