وزير الخارجية الهندي يؤكد ضرورة تنمية العلاقات مع إيران

قال وزير الخارجية الهندي، سابرامانيام جايشانكار، إنه من الضروري السعي لحفظ وتنمية العلاقات والتعاون مع إيران في مختلف القطاعات، لاسيما التجارية والاقتصادية أكثر فأكثر.

وذكر وزير الخارجية الهندي، خلال لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن إيران والهند بامكانهما تطوير التعاون بينهما، مؤكدا الحاجة إلى بذل الجهود لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص للبلدين.

وتابع، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية "تنمية العلاقات بين المصارف الإيرانية والهندية تلعب دورا مهما في تطوير العلاقات والتعاون التجاري والاقتصادي الثنائي".

وأضاف "لحسن الحظ اليوم، يجري التعاون الإيراني الهندي في جابهار بشكل جيد وينبغي العمل على تسريع إنجاز المشاريع في هذه المنطقة".

كما ذكر وزير الخارجية الهندي أن الوضع الصعب الحالي سينتهي بالتأكيد، مشيرا إلى أن إيران والهند تربطهما علاقات وثيقة وعريقة وعلى الرغم من جميع المشاكل القائمة فإن إيران ستبقى راسخة وقوية ومستقرة.

من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن ثقته بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستوقف الضغط على بلاده عاجلا أم آجلا قبل الانتخابات أو بعدها.

وأوضح روحاني، خلال لقائه وزير الخارجية الهندي سابرامانیام جایشانكار، اليوم الاثنين في العاصمة الإيرانية طهران، حسبما أفاد موقع الرئاسة الايرانية "مطمئنون بأن هذه الظروف مؤقتة وستتوقف الولايات المتحدة عاجلاً أم آجلاً قبل الانتخابات الأميركية أو بعدها عن ممارسة الضغط الأقصى على إيران".

وأضاف روحاني "تأمين المنطقة مسألة ذات أهمية كبيرة لإيران والهند، وطرحت إيران خطة هرمز للسلام التي يمكن أن توفر حلا للحفاظ على الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة".

وتابع "تسعى إيران إلى تخفيف التوترات وتأمين الأمن الدائم في المنطقة، خاصة في الخليج الفارسي وبحر عمان".

وأكد الرئيس الإيراني "في ظل الوضع الراهن الذي تفرض فيه الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب على الدول، يجب أن نسعى جاهدين للحفاظ على علاقات وتعاون جيد والحفاظ عليهما".