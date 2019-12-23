إثيوبيا: اكتمال 70 % من أعمال مشروع سد النهضة والانتهاء منه بشكل كامل 2023

قال المدير العام لمشروع سد النهضة الإثيوبي، كيفل هورو، اليوم الاثنين، إن نحو 70% من أعمال البناء في السد قد اكتملت.

جاء ذلك خلال حديثه مع أعضاء اللجنة الدائمة المعنية بشؤون الموارد الطبيعية والري والطاقة في البرلمان، التي تجري زيارة لمشروع السد، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأطلع هورو أعضاء اللجنة على الوضع الحالي للمشروع، لافتا إلى أنه من المقرر أن يكتمل بناؤه بالكامل في عام 2023.

وأوضح أن الأعمال في الوحدتين 9 و10 في التوربينات، اللتين تم التخطيط لهما لتوليد الطاقة قبل الانتهاء الكامل من المشروع، تسير بشكل جيد أيضا.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تولد التوربينتان نحو 750 ميجاوات من الكهرباء في أوائل عام 2021.

وأشار المدير العام إلى أن البلاد أنفقت حتى الآن 99 مليار بر إثيوبي على المشروع وهناك حاجة إلى 40 مليار إضافية لإنهاء المشروع.

وأعرب أعضاء اللجنة عن ارتياحهم لما رأوه في موقع المشروع وقالوا إن "تقدم المشروع أصبح واعدًا الآن".

ومع ذلك، أكدت اللجنة الحاجة إلى معالجة بعض المشكلات التي أثارها العمال وكذلك أسئلة عن البنية التحتية وتعويض المزارعين.

وبدأت أثيوبيا في 2011 في إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء. وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

وكانت مصر قد أعلنت في وقت سابق وصول المفاوضات حول سد النهضة إلى طريق مسدود، قبل أن تتدخل واشنطن وتدعو وفود من الدول الثلاثة لمناقشة الأزمة في واشنطن في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.