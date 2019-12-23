بوريس جونسون: كنت مخطئا بشأن روسيا

أجاب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على سؤال من مجلة "The Spectator" حول ما إذا كان من الممكن أن يغير رأيه، حول العلاقات مع روسيا.

واعتبر جونسون أنه غير رأيه بشأن عودة العلاقات مع روسيا، وبأنها يمكن أن تبدأ من جديد، وتفتح صفحة جديدة، خصوصا أن هذا البلد العظيم قد حارب إلى جانب بريطانيا ضد "الفاشية".

قال جونسون: "من المؤسف جدا أنني كنت مخطئًا".

وكان جونسون قد عارض سابقا الأصوات التي تتحدث عن أن روسيا كانت تحاول التأثير على نتائج الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذه النظرية تشبة نظرية "مثلث برمودا" في إشارة إلى استحالة حدوثها، بحسب "spectator".