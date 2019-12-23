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20:00 23 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    الطاقة الذرية الإيرانية: لجوء أوروبا لآلية فض النزاع يقضي على الاتفاق النووي

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    أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، اليوم الاثنين، بدء تشغيل الدائرة الثانوية لمفاعل أراك النووي، مؤكدا أن بلاده ملتزمة بتنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.

    طهران - سبوتنيك. ولفت صالحي، في مؤتمر صحفي عقب تشغيل الدائرة الثانوية لمفاعل آراك النووي بالماء الثقيل، اليوم الاثنين، إلى أنه إذا لجأت أوروبا إلى آلية فض النزاع، فإنها ستقضي بذلك على الاتفاق النووي.

    © AP Photo /
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    وأضاف: "ملتزمون بتنفيذ ما وقعنا عليه في اتفاقية الحد من الانتشار النووي والبروتوكول الملحق والاتفاق النووي".

    وأردف "أوروبا تريد الحفاظ على الاتفاق النووي، لكن هل لديها القدرة على الوقوف أمام أمريكا؟"، مضيفا: "إذا لجأت أوروبا إلى آلية فض النزاع، فإنها ستقضي بذلك على الاتفاق النووي".

    وقال صالحي إن "طهران تمتلك 60 طنا من الماء الثقيل في مفاعل آراك، وقمنا باستخدام 51 إلى 52 نظاما لتشغيل مفاعل آراك".

    وتابع "إيران لم ولن تسعى لتصنيع السلاح النووي، وفق فتوى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية"، مشددا "البلوتونيوم الذي يتم إنتاجه في إيران في الوقت الراهن لا يمكن استخدامه لصناعة القنابل الذرية".

    وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرف جيدا قوة رد فعلنا، إذا أعلنت عن أشياء لا تتطابق مع إجراءات إيران النووية"، مشددا على أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبرائها يعلمون جيدا أهمية الخطوة التي أقدمنا عليها اليوم".

    وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن بلاده "أعلنت موقفها وحددته بشكل نهائي وغير قابل للتراجع"، مشيرا إلى أن "موقفها من التفاوض هو أنها لن تتفاوض حول الشطر الفني من الاتفاق النووي ولن تتفاوض ما لم تلغى العقوبات بشكل كامل".

    وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مايو/ أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران، لافتا إلى أن الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.

    فيما أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأثنين، عن ثقته بأن الولايات المتحدة ستوقف الضغط على بلاده عاجلا أم آجلا قبل الانتخابات الأمريكية أو بعدها، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية الهندي سابرامانیام جیشنكار، في العاصمة الإيرانية طهران، حسبما أفاد موقع الرئاسة الايرانية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الاتفاق النووي, إيران, وكالة الطاقة الذرية, منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
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