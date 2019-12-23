فقدان 6 مهاجرين بانقلاب قارب في نهر الدانوب

قال مسؤول في الحكومة الصربية، اليوم الإثنين، إن 6 مهاجرين فٌقدوا، ويٌخشى أنهم غرقوا، في حادث انقلاب قارب ثم غرقه في نهر الدانوب بعد أن كانوا يحاولون الوصول به إلى كرواتيا.

وأضاف أن مجموعتين من المهاجرين كانتا تستقلان قاربين حاولتا عبور الدانوب بالقرب من قرية كارافوكوفو في شمال صربيا ثم دخول كرواتيا العضو في الاتحاد الأوروبي. وفقا لـ "رويترز".

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "كانت هناك أسرتان من العراق وسوريا في أحد القاربين هم طفلان وأربعة من الكبار وقاربهم هو الذي انقلب. نخشى الأسوأ".

وفي شهور الشتاء يضطرب نهر الدانوب في منطقة كارافوكوفو التي تطل على كرواتيا مباشرة ولا يجرؤ معظم الصيادين المحليين على الإبحار فيه باستخدام قوارب صغيرة.

وتتباين رؤى دول الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة منذ الارتفاع المفاجئ في عدد الوافدين من منطقة البحر المتوسط عام 2015، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة الخدمات الاجتماعية والأمنية وحشد التأييد للجماعات اليمينية المتطرفة والقومية والشعبوية.