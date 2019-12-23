الفلبين... وفاة 11 على الأقل بعد شرب خمر

أعلنت السلطات الصحية والمحلية في الفلبين وفاة 11 شخصا على الأقل، وتلقي أكثر من 300 آخرين العلاج بعد أن احتسوا خمر جوز الهند.

وأوضحت السلطات، اليوم الاثنين، أن البعض كانوا يشاركون في حفل بمناسبة عيد الميلاد عندما تناولوه، بحسب رويترز.

وحدث التسمم في إقليمي لاجونا وكويزون اللذين يقعان جنوبي مانيلا وتناول الضحايا المشروب الشعبي لامبانوج الذي يشربه سكان الأقاليم على نطاق واسع في العطلات والاحتفالات.

وحدثت الوفيات في إقليم لاجونا بين يوم الخميس وأمس الأحد.

وقالت وسائل إعلام إن 21 شخصا لقوا حتفهم بعد تناول لامبانوج العام الماضي.