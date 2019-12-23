لسنا ضد الدولة... مسلمون محتجون يلوحون بأعلام الهند ويرفعون صور غاندي

لوح مسلمون هنود يحتجون على قانون للجنسية يعتبرونه تمييزا بأعلام بلدهم ورفعوا نسخا من دستوره حتى لا يصفهم مؤيدو الحكومة القومية الهندوسية بأنهم مناوئون للهند.

وحسب "رويترز" ردد المحتجون من الرجال والنساء اللاتي ارتدين الحجاب أغان وطنية وأجزاء من دستور البلاد ورفعوا صور زعيم الاستقلال المهاتما غاندي وبي.آر. أمبيدكار الذي قاد عملية صياغة الدستور.

وقال أسد الدين عويسي، وهو عضو في البرلمان يرأس حزبا إسلاميا، أثناء تجمع في حيدر أباد جنوبي البلاد "هذه الألوان الثلاثة هي رمزنا ضد الفاشية"، في إشارة إلى ألوان علم الهند.

وطلب النائب من الحشد ترديد ديباجة الدستور باللغتين الإنجليزية والأردية التي يتحدث بها كثير من المسلمين، ورفع علم الهند فوق منازلهم.

وقتل 21 شخصا على الأقل خلال الاحتجاجات على قانون الجنسية الجديد وخطط إصدار سجل للمواطنين يرى المحتجون أنها تمييزا ضد المسلمين ولا تتماشى مع الدستور العلماني للبلاد.

Three people have died in India and thousands have been detained during protests against a new law



The controversial law offers citizenship to non-Muslim illegal immigrants from Pakistan, Bangladesh and Afghanistanhttps://t.co/cXs2s78bji pic.twitter.com/QnTRekBbgk — BBC News (World) (@BBCWorld) December 20, 2019

ويمنح القانون الأقليات غير المسلمة من أفغانستان وبنغلادش وباكستان الذين فروا من الهند قبل عام 2015 سبيلا للحصول على الجنسية لكنه لا ينطبق على المسلمين.

وتمثل الاحتجاجات الحالية في أنحاء الهند أكبر تحد لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منذ توليه السلطة عام 2014.