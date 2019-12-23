زعيم الأغلبية في "الشيوخ الأمريكي": لم نستبعد الاستماع لشهود في "محاكمة ترامب"

قال ماتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن الجمهوريين لم يستبعدوا الاستماع لشهود في محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي ستجرى داخل المجلس.

ذكر ذلك زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ، خلال حديث لتلفزيون "فوكس نيوز"، قال فيه إن "أي قرار بشأن الشهود سيتم اتخاذه بعد بدء المرافعات في القضية من جانب الديمقراطيين وممثلي ترامب".

ويعد توقيت الاستماع لشهود في محاكمة ترامب داخل المجلس، واحدة من نقاط الخلاف الرئيسية، التي تعرقل الاتفاق على صياغة قواعد إجراءات المحاكمة.

ولفتت وكالة "رويترز" إلى قول ماكونيل، إنه لن يوافق على طلب من الديمقراطيين للاستماع لشهادات قبل بدء المحاكمة، مشيرة إلى أن دعوة الشهود، وخصوصا من المسؤولين الحاليين أو السابقين في الإدارة الأمريكية، ستطيل على الأرجح أمد المحاكمة وربما توفر أدلة جديدة تسيء لترامب.

وخلال المقابلة، قال ماكونيل: "لم نستبعد دعوة الشهود. قلنا دعونا نعالج هذه القضية مثلما فعلنا مع الرئيس السابق بيل كلينتون"، مضيفا: "هذه هي العدالة".

يذكر أن كلينتون خضع للمساءلة أمام مجلس الشيوخ عام 1999، وبدأت الجلسة بمرافعة أعضاء مجلس الشيوخ الاستهلالية ثم تم منحهم وقتا لكتابة أسئلة وقرروا بناء على ذلك دعوة بعض الشهود للاستماع إليهم خلال الجلسة.