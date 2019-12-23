الأمم المتحدة تتابع عن كثب استقلال موظفيها عن السلطات الأخرى

أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديوجاريك، اليوم الاثنين، أن إدارة الأمم المتحدة تتخذ بجدية موضوع التزام الموظفين بعدم التقيد بأي تعليمات من سلطات أي دول.

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال ديوجاريك معلقاً على تصريح مندوب أوكرانيا الدائم السابق لدى الأمم المتحدة، فلاديمير يلتشينكو "كل من يعمل لدى الأمم المتحدة يحاط علماً عن التزامه باحترام مادة 100 لميثاق الأمم المتحدة. ونحن نتخذ ذلك بجدية بالغة".

وتنص المادة 100 على أن كل عضو في المنظمة يلتزم باحترام الطابع الدولي بحت لواجبات الأمين العام وموظفي الإدارة وعدم محاولة التأثير عليهم خلال تنفيذهم لواجباتهم، وأنه خلال أداءهم لمهامهم، يجب على إدارة الأمم المتحدة ألا تطلب أو تتلقى تعليمات من أية حكومة أو سلطة خارج المنظمة".

هذا وكان يلتشينكو، الذي تم تعيينه سفيراً لأوكرانيا لدى الولايات المتحدة، قد زعم سابقاً أن نصف الروس العاملين لدى الأمم المتحدة هم عملاء جهاز الأمن الفيدرالي سريين أو علنيين، مشيراً إلى أن روسيا تؤثر على عمل الأمم المتحدة بواسطة هؤلاء الأشخاص.